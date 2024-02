Orquestra Petrobras homenageia Legião Urbana em show em Fortaleza

A Orquestra Petrobras Sinfônica realiza concerto com músicas da Legião Urbana em apresentação no Teatro RioMar Fortaleza

A Orquestra Petrobras Sinfônica realiza em Fortaleza um concerto em homenagem à Legião Urbana, uma das principais bandas de rock da história do Brasil. A apresentação ocorre no dia 2 de maio no Teatro RioMar Fortaleza. Os ingressos estão à venda na bilheteria do equipamento e no site Uhuu por valores a partir de R$ 25.

Intitulado “Legião Sinfônico”, o concerto reúne os principais sucessos da Legião Urbana em versões sinfônicas sob a regência do maestro Felipe Prazeres. O repertório inclui canções como “Tempo Perdido”, “Será”, “Pais e Filhos”, “Eduardo e Mônica”, “Faroeste Caboclo” e “Ainda É Cedo” com arranjos inéditos escritos para a Orquestra Petrobras Sinfônica.