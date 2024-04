Legião Urbana: Dado e Bonfá fazem show em Fortaleza em agosto

Apresentando a turnê "As V Estações", Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá fazem show em Fortaleza no dia 10 de agosto

Os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá voltam a Fortaleza para show no mês de agosto. A apresentação dos membros do Legião Urbana faz parte da turnê de encerramento de “As V Estações” e será realizada no Iguatemi Hall.

Com apresentações pelo Brasil entre os meses de julho e setembro, o evento na Capital está marcado para o dia 10 de agosto.

Na apresentação que celebra os discos “As Quatro Estações” (1989) e "V" (1991), Dado e Bonfá são acompanhados por André Frateschi, Mauro Berman, Lucas Vasconcellos e Pedro Augusto.