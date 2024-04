Após adiar lançamento, Anitta anuncia data do novo álbum

A novidade foi revelada junto com a estreia da música “Double Team”, canção em parceria com Brray e Bad Gyal. “Tenho mais uma surpresa: ‘Funk Generation’ no dia 26 de abril ”, disse a artista na publicação .

A cantora Anitta divulgou nesta sexta-feira, 22, a data de lançamento do seu próximo álbum. Intitulado “ Funk Generation ”, o novo disco da funkeira está marcado para ser lançado nas plataformas digitais no dia 26 de abril.

Sam Smith cancelou feat com Anitta

A nova data surge após o álbum ter sido adiado devido às mudanças em uma das faixas e na reprogramação do plano de lançamento. Anteriormente previsto para ser lançado no início de março, a alteração ocorreu por conta do cancelamento do feat de Sam Smith.

Com o título de “I Wanna Be”, a parceria musical de Anitta com o britânico foi vetada por decisões do próprio artista. “Ele cancelou o lançamento”, afirmou a cantora dias antes da divulgação da canção.