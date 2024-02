MPSP considera música de Xande de Pilares e Ferrugem islamofóbica

A ação determina que a canção seja adequada no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 10 mil e a Associação pede, ainda, uma indenização de R$ 30 mil por danos morais coletivos.

Os cantores Xande de Pilares e Ferrugem , junto com Claudemir Júnior, Peu Cavalcante e Rodrigo Leite, compositores da música “Me Abraça”, viraram alvo de uma ação movida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

"Pra que bombardeio, pra que engatilhar. Aqui não é Irã, ou Islã, Bagdá. Foi só um mal tempo que ainda dá tempo. Desarma essa bomba em nome de Alá", afirma o trecho da música de Xande e Ferrugem.

A comunidade islâmica alega que o trecho da canção contém conotação preconceituosa e "sugere que todos os seguidores do Islã seriam terroristas".

Diogo Nogueira pede que música seja retirada das plataformas

O cantor Diogo Nogueira também já gravou a canção, mas no entanto não está enfrentando o mesmo problema que os outros cantores.

Mesmo não sendo notificado judicialmente, o artista pediu que sua equipe retirasse sua a versão da música de circulação das plataformas digitais e comunicasse aos compositores os fatos.



A assessoria de comunicação do cantor revelou que o vídeo da música foi retirado do Youtube há três meses e, atualmente, aguarda que a canção também seja excluída do Spotify.