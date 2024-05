Perdido por 50 anos, violão usado por John Lennon é leiloado

O instrumento, estimado entre US$ 600 e 800 mil (aproximadamente de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões), foi utilizado na gravação do disco “Help!” do grupo musical inglês.

Violão foi usado nas gravações do álbum "Help!", de 1965, dos Beatles

O leilão será realizado pela casa de leilões Julien's Auction, nos dias 29 e 30 de maio, no Hard Rock Cafe de Nova York, nos Estados Unidos.



Entre as canções gravadas pelo instrumento, estão “hits” internacionais do The Beatles, como: “It’s only love”, “You got to hide your love away”, “I’ve just seen a face”, “Norwegian Wood” e “Girl”.