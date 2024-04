Polêmica porta flutuante de "Titanic" vai a leilão e é vendida por mais de R$ 3,5 milhões

Jack e Rose, par romântico do filme "Titanic" (1997), sucesso de bilheteria Crédito: Divulgação/Titanic

A famigerada “porta flutuante” do filme “Titanic”, de 1997, foi vendida por US$ 718,75 mil (R$ 3,58 milhões na cotação atual) no evento Treasures from Planet Hollywood (“Tesouros do Planeta Hollywood” em tradução livre). O leilão da Heritage Auctions, uma casa de leilões americana multinacional, anunciou nessa segunda-feira, 25, que o evento arrecadou US$ 15,68 milhões (cerca de R$ 78,19 milhões) no total de vendas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A clássica peça do longa-metragem foi o item que arrecadou a maior quantia no leilão, que contou com um total de 16 adereços vendidos por mais de US$ 100 mil (aproximadamente R$498,66 mil).

A venda em questão superou a de artefatos icônicos como o chicote de Indiana Jones, do filme “Indiana Jones e o Templo da Perdição”, de 1984, e o machado de Jack Nicholson, do longa “O Iluminado”, de 1980. Apesar de ser popularmente chamada de “porta”, notas do leilão revelam que o objeto se trata, na verdade, de uma parte da moldura da porta logo acima da entrada do saguão de primeira classe do navio.

Porta de madeira de “Titanic” gera discussões Gerador de debates desde o lançamento do filme, o item em que, em alto-mar, seguraram-se Rose, interpretada por Kate Winslet, e Jack, de Leonardo DiCaprio, tem sua resistência questionada pelos espectadores.