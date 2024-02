TikTok retira músicas de artistas como Taylor Swift e Beatles em disputa por licenças

As músicas de Taylor Swift, The Weeknd, Beatles e outros artistas não podem mais ser reproduzidas no TikTok, após o rompimento das negociações com o grupo Universal sobre a remuneração.

Todas as músicas gravadas licenciadas pelo Universal Music Group (UMG) foram removidas nesta quinta-feira (1) da biblioteca do TikTok, e todos os vídeos contendo músicas licenciadas pelo Universal foram silenciados.

O acordo de licenciamento entre o UMG e o TikTok expirou em 31 de janeiro. Após o fracasso das conversas, o Universal acusou o TikTok, na última terça-feira, de "tentar construir um negócio baseado na música sem pagar um valor justo por ela".