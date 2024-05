MPCE apura taxa ilegal em show de Caetano e Bethânia em Fortaleza

Marcado para acontecer no dia 16 de novembro deste ano, o show dos irmãos na Capital será realizado na Arena Castelão. Nas vendas on-line, abertas no dia 15 de abril no site da TicketMaster , o valor do ingresso teria um acréscimo de 20% devido à taxa de serviço virtual.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon/CE), abriu uma investigação sobre uma suposta cobrança ilegal nos ingressos para o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso em Fortaleza .

As vendas presenciais, realizadas na Loja Lenita, do Shopping RioMar Papicu, não possuem cobrança extra. Sendo o valor total apenas o preço do setor escolhido, que depende, também, do tipo de ingresso (inteira, meia-entrada, meia-entrada idoso e meia-entrada PCD).

De acordo com o Decon Ceará, a cobrança da taxa de serviço em vendas virtuais de ingressos para eventos culturais é “legal desde que o valor da cobrança seja especificado no início do processo de compra on-line”.

O MPCE detalha que a TicketMaster “não estaria seguindo essa determinação” para o show em Fortaleza dos músicos, afirmando que os consumidores “estariam sendo surpreendidos com a cobrança da taxa em questão apenas no momento da finalização do pagamento”.