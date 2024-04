Bethânia fala da influência de Caetano: 'é o mestre do meu barco'

Uma das memórias foi a de quando Caetano “participou ativamente” da escolha do nome de sua irmã: “Tinha uma valsa do compositor pernambucano Capiba, que o Nelson Gonçalves gravou, que eu adorava. Ela nasceu, era menina, e eu disse: ‘Tem que ser Maria Bethânia’. Meu pai pegou o chapéu dele, colocou todos os nomes que tinham sido sugeridos e dobrados em papéis e mandou eu tirar. Eu tirei e saiu o nome que eu escolhi”, disse em entrevista ao Fantástico.

Marcado para iniciar no mês de agosto, os shows da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia devem reunir fãs de diversas gerações para assistir às apresentações em sete estados do Brasil .

Bethânia, por sua vez, falou sobre a admiração que sente pelo irmão: "Eu acho ele fora do comum, a inteligência dele, a maneira como ele conduz, onde ele deposita. Sempre falo que ele é o mestre do meu barco". A cantora também contou que Caetano não descansou em suas “férias radicais” anunciadas em dezembro nem a deixou descansar. “Tinha gravação todo dia”, afirmou.

Veloso também destacou a importância da cantora em sua carreira: “Sem Bethânia eu não estaria aqui. Desde o primeiro dia, ela tinha 17 anos, tinha uma presença e uma desenvoltura que o público já aplaudia como se fosse uma estrela nacional. Ela gravou 'Carcará', que já era sucesso da Nara Leão, mas foi multiplicado por mil em sua voz. No outro lado do disquinho, a minha música (‘É de Manhã’)”.

A dupla de irmãos inicia as apresentações nos dias 3 e 4 de agosto, com shows no Rio de Janeiro (RJ). Depois, em setembro, segue para Belo Horizonte (MG) e Belém (PA).

Em outubro, apenas Porto Alegre recebe show dos artistas. No mês seguinte, é a vez de Brasília (DF) e Salvador (BA). A turnê encerra em dezembro em São Paulo, com show no Allianz Parque.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio