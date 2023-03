Veja quais serviços são mais alvo de reclamação no Ceará

Cobranças indevidas ou abusivas são os maiores problemas reclamados pelos consumidores (27,89%). A informação é do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE).

Na Semana do Consumidor, o órgão divulga o Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2023, formado pelas reclamações consideradas procedentes e finalizadas pelos órgãos de defesa dos consumidores integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC), incluindo reclamações atendidas (houve acordo) e não atendidas (não houve acordo) entre o consumidor e fornecedor.

As reclamações que foram contabilizadas são referentes ao período de janeiro a dezembro de 2022.

Ao todo, 30,5% são reclamações por problemas com produtos, seguidos de 27,5% de problemas referentes a assuntos financeiros. O menor índice é o de ocorrências na área da saúde, 4%.

Os assuntos mais reclamados são: banco comercial, cartão de crédito, aparelho de telefone, serviço de telefonia celular, energia elétrica e água e esgoto, nesta ordem de ocorrências.

No quesito assuntos financeiros, os três maiores ranqueados são Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco.

Já nos serviços essenciais aparecem, nesta ordem, Oi Móvel, Enel Ceará e Cagece.

Nos serviços privados, destacam-se as empresas aéreas Latam e Gol e a de serviços de TV por assinatura, Sky.

