Filho de Zé Vaqueiro sai da intubação após melhora

Bebê foi diagnosticado com a Síndrome de Patau e está na UTI neonatal desde o seu nascimento

Na gestação, foram realizados vários ultrassons. A barriga da empresária precisou ser furada para a análise de uma megabexiga fetal. “O médico já tinha falado que se essa megabexiga não diminuísse, possivelmente seria o indício que ele nasceria com alguma síndrome, a gente só não sabia qual era ainda", relembrou o cantor em meados de agosto.

O bebê foi diagnosticado com a Síndrome de Patau , doença genética decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Segundo Zé Vaqueiro, a doença foi identificada ainda na gravidez da esposa, Ingra Soares.

O cantor Zé Vaqueiro anunciou neste sábado, 13, que seu filho de nove meses, Artur , saiu da intubação. O pequeno nasceu com uma má-formação congênita e está na UTI neonatal desde o seu nascimento, em 24 de julho de 2023.

Com o nascimento, o bebê seguiu internado. Em setembro, Artur apresentou uma breve melhora e respirou sem o auxílio de aparelhos. Os pais seguiram atualizando os seguidores sobre o quadro do filho, nas redes sociais, ao longo dos meses seguintes.

Ele completou: "Ela fez o exame, que é bem invasivo, precisou furar a barriga da Ingra e ele coletou a amostra para saber qual era a síndrome. Foi detectada a síndrome da trissomia do cromossomo 13. Fomos acompanhando de perto, orando muito, não tinha ainda falado para vocês”, comentou o cantor.

A atualização anterior a deste sábado ocorreu na quinta-feira, 11, quando o pequeno foi batizado no hospital.

O que é a Síndrome de Patau, diagnosticada no filho de Zé Vaqueiro

A má-formação congênita ocorre por trissomia do cromossomo 13, ou seja, em vez de um par de cromossomos 13, a pessoa com essa doença nasce com um trio. A condição é rara e atinge um a cada 5 mil nascimentos.

Segundo o portal Dráuzio Varella, bebês com essa síndrome podem nascer com diversos problemas de saúde, como intrauterino e microcefalia. Além disso, pode ser identificado:

lábio leporino (separação do lábio superior);

fenda palatina (abertura no palato, o céu da boca);

testa inclinada;

orelhas pequenas malformadas;

anoftalmia ou microftalmia (ausência de um olho ou olho muito pequeno);

micrognatia (malformação na região do queixo);

holoprosencefalia alobar (malformação cerebral);

polidactilia pós-axial (um dedo a mais).

A doença não tem cura. O tratamento é variável, mas, no geral, consiste em aliviar os sintomas e controlar as complicações na criança.