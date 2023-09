Filho de Zé Vaqueiro melhora e respira sem auxílio de aparelhos

A empresária aproveitou para agradecer os fãs que aguardam uma foto de Arthur: “Sei que todos estão esperando uma foto do Arthur, e agradeço por respeitarem esse tempo. Vamos mostrar na hora certa, a hora que Deus tocar no meu coração”.

“Atualizando vocês: Arthur já respira por conta própria , o nosso Rei Arthur é forte! Só felicidade, obrigada meu Deus”, detalhou a mãe do recém-nascido. Ingra e Zé Vaqueiro visitaram o filho momentos antes. “Tão bom acordar com boas notícias. Setembro vai ser maravilhoso”, escreveu Ingra em outra publicação.

O filho do cantor Zé Vaqueiro e da empresária Ingra Soares apresentou uma melhora e já está respirando sem auxílio de aparelhos. A informação foi revelada por Ingra, em Story compartilhado na tarde desta sexta-feira, 1º, no perfil do Instagram .

Filho de Zé Vaqueiro completa 1 mês e esposa do cantor agradece apoio

Nascido em julho, Arthur, o bebê do músico, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após nascer com uma má-formação congênita.

Celebrando o primeiro mês do filho mais novo, a esposa do artista agradeceu as orações, mensagens positivas e de “carinho e amor” em vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram no dia 24 de setembro

“Muita gente está torcendo pela saúde do nosso filho, nosso Arthur, ele está estável no hospital. A gente foi visitar ele hoje… Todos os dias vamos, mas hoje foi especial porque completa um mês de vida e ele segue sendo forte, muito guerreiro e isso para mim é uma alegria”, conta.

