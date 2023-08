Filho de Zé Vaqueiro completa 1 mês e esposa do cantor agradece apoio

Diagnosticado com Síndrome de Patau, filho de Zé Vaqueiro completa 1 mês de vida; esposa do cantor agradece orações

O filho do cantor Zé Vaqueiro e da empresária Ingra Soares, completou 1 mês de vida nesta quinta-feira, 24. Nascido em julho, Arthur, o bebê do músico, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após nascer com uma má-formação congênita.

Celebrando o primeiro mês do filho mais novo, a esposa do artista agradeceu as orações, mensagens positivas e de “carinho e amor” em vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram na tarde desta quinta, 24.

“Estou todo esse tempo sumida, mas eu precisava desse tempo para organizar minha cabeça e ficar bem. Eu ainda estou no resguardo. Precisava descansar para poder ficar bem, poder passar esses 30 dias melhor, para poder cuidar de tudo”, disse.