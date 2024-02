Adele é processada em R$ 200 mil por plágio de música brasileira

A cantora Adele é acusada de plágio da música “Mulheres”, do brasileiro Toninho Geraes. A ação movida pelo cantor e compositor começou a tramitar nesta semana no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com O Globo, a defesa de Toninho afirma que há similaridades da música “Mulheres”, composta pelo artista em 1995, com “Million years ago”, lançada pela britânica em 2015.

“Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada”, disse o músico para a Veja em setembro de 2021, quando deu início ao processo.