E-books ficam fora da Amazon por duas semanas após remoção sem aviso

Imagina acordar e descobrir que um livro digital que estava em sua biblioteca virtual não está mais disponível? Isso aconteceu no dia 22 de fevereiro, quando alguns e-books foram retirados do Kindle, local de vendas de livros digitais da Amazon. O motivo para a saída tão repentina foi o fim do contrato entre a empresa de Jeff Bezos e a Bookwire, distribuidora alemã de e-books com alcance internacional, da qual muitas editoras menores e médias mantêm parceria. Por duas semanas, os livros ficaram indisponíveis, retornando apenas no dia 13 de março. De acordo com a coluna do editor Walter Porto para a Folha de S. Paulo, a negociação de um novo contrato entre as duas empresas, que são líderes em seus segmentos, começou em novembro de 2023, mas o acordo demorou a ser tomado pois ambas "estavam em busca das condições ideais para um acordo equilibrado".

Entretanto, com o fim do contrato e nenhum acordo, a Amazon afirmou ao veículo que a alternativa no momento era “remover os ebooks” que são distribuídos pela Bookwire “globalmente para cumprir e respeitar o término do nosso direito contratual de revenda”. Impacto no Brasil A remoção teve grande impacto no universo literário digital devido a importância de ambas as empresas. A distribuidora, por exemplo, é considerada uma das maiores do mundo. No Brasil, por exemplo, estima-se que cerca de 700 editoras — grandes, médias ou pequenas — tenham parceria com ela. Já a Amazon é a líder no campo de vendas. De acordo com o Panorama do Consumo de Livros, estudo feito pela Câmara Brasileira do Livro e Nielsen, e divulgado em dezembro do ano passado, 46,6% das pessoas que consomem livro digital no País compraram pela empresa varejista.

Prejuízo Nathan avalia que as duas semanas, de certa forma, foram prejudiciais, “pois qualquer valor constante que deixa de entrar no caixa é algo ruim”. Porém, apesar de ainda não ter parado para mensurar, pelo peso que o e-book representa no faturamento da editora, acredita que não foi algo tão impactante. Ainda assim, ele garante que houve vendas perdidas, “porque o e-book vende menos, mas ele vende sempre”. “A curva é sempre ascendente, mesmo que com quedas pontuais, a curva, se pusermos em um gráfico, é sempre rumo ao céu”, graceja. Anna K. Lima, editora da Aliás, afirma que acompanhou o que aconteceu a partir de um grupo virtual que participa com outras editoras independentes e que o ocorrido apenas endossou o motivo de manter fora as publicações da Amazon.