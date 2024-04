Indicado em Cannes, Karim Aïnouz diz estar ‘vivendo um Carnaval’

Karim Aïnouz celebra indicação de "Motel Destino" à Palma de Ouro, no Festival de Cannes Crédito: Samuel Setubal

Em entrevista para O POVO nesta quinta-feira, 11, Karim Aïnouz celebrou a indicação à Palma de Ouro no Festival de Cannes. O filme conta com o roteiro de Wislam Esmeraldo, aluno do Laboratório de Criação de Roteiro da Escola Porto Iracema das Artes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Para mim é uma felicidade muito grande, é como escrevi no Instagram, estou vivendo um Carnaval”, afirma o cineasta cearense.

Para o diretor, poder realizar a narrativa foi uma vitória dada as dificuldades vividas durante o período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Leia mais | Diretor cearense Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro em Cannes Além de Esmeraldo, o longa-metragem conta com a Luciana Vieira como assistente de direção, que foi aluna do mesmo Laboratório e conheceu Karim nesse período.