Festival de Música da Juventude 2024: conheça os finalistas

Iaiá do Vovô, Garotos da Capital e Yayá Vilas Boas são os finalistas do Festival de Música da Juventude 2024

A grande final do Festival de Música da Juventude 2024 será entre os artistas cearenses Iaiá do Vovô, Garotos da Capital e Yayá Vilas Boas.

Na premiação deste ano, os finalistas disputam a oportunidade de se apresentarem no Circo Voador , casa de shows histórica do Rio de Janeiro .

Conheça os finalistas do 6º Festival de Música da Juventude :

Iaiá do Vovô

Projeto musical de Wallace Falcão, Iaiá do Vovô reúne as inspirações do artista que transitam entre a música popular brasileira e a alternativa, como Chico César à Ana Frango Elétrico. Suas composições passeiam pelas memórias da infância vivida em Beberibe, no litoral cearense, e as experiências em Fortaleza.

Garotos da Capital

Fundada em 2016, a banda Garotos da Capital se inspira nas questões sociais e vivências da juventude para produzir composições que priorizam o rock, instrumental e a música popular brasileira. A banda é formada por Júllio Santos, Carlos Radmés, Caio Lima e Madson Oliveira.

Yayá Vilas Boas

Cantora, compositora e multi-instrumentista, Yayá Vilas Boas vive a música em família. Filha de Edinho Vilas Boas, a cearense compõe o trio Família Vilas Boas junto com o pai e o irmão, Vinícius. Yayá possui formação em canto, piano e violão, tendo já gravado com os artistas Leny Andrade e Emílio Santiago.

Programação Festival de Música de Juventude 2024



Iaiá do Vovô



Garotos da Capital



Yayá Vilas Boas



Mateus Fazeno Rock



FBC



BNegão

Final Festival de Música de Juventude 2024