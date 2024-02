Festival de Música da Juventude abre inscrições para edição de 2024

Com inscrições abertas, o Festival de Música da Juventude de Fortaleza incentiva artistas emergentes do Estado

Ao todo, serão selecionados 20 projetos musicais . Os escolhidos no processo terão acesso aos ciclos formativos e serão submetidos a etapas competitivas, no qual disputarão as premiações dos três primeiros lugares.

O evento é sediado anualmente por meio da Secretaria Municipal da Juventude e da Rede Cuca, e tem o intuito de incentivar novos talentos do meio musical de Fortaleza a se desenvolverem e se profissionalizarem no ramo.

Nesta sexta-feira, 16, a Prefeitura de Fortaleza abriu o edital de inscrições para a 6ª edição do Festival de Música da Juventude . As inscrições seguem até o dia 26 de fevereiro e podem ser efetuadas pelo site da Seleção Juventude .

Festival de Música da Juventude terá prêmio de até R$ 12 mil

A grande final do festival está prevista para o dia 12 de abril, onde os três primeiros lugares receberão a premiação de: R$ 12 mil (1º lugar), R$ 8 mil (2º lugar) e R$ 6 mil (3º lugar).

Além disso, o vencedor da competição será contemplado com uma apresentação no Circo Voador, uma das casas de show mais tradicionais do meio artístico do Rio de Janeiro.

"Este evento já se tornou uma parte do nosso calendário cultural, aguardado ansiosamente pela nossa juventude. Estamos orgulhosos de anunciar uma parceria especial com a Secretaria de Cultura de Fortaleza, o Instituto Iracema e o Circo Voador, que irão colaborar desde o início do evento, auxiliando na curadoria, oferecendo formações, workshops e até mesmo proporcionando uma noite especial de apresentação para o vencedor no Circo Voador. Esta é uma oportunidade para a juventude mostrar seu talento, proveniente de todas as regiões de Fortaleza”, destaca Roberto Viana, diretor de Arte, Cultura e Bibliotecas da Rede Cuca.

Festival de Música da Juventude de Fortaleza 2024

Quando : Inscrições de 16 a 26 de fevereiro

: Inscrições de 16 a 26 de fevereiro Onde: Edital e inscrições disponíveis no site da Seleção Juventude



