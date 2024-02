Anitta e MC Daniel são vistos juntos após ida ao cinema no RJ

A relação entre a cantora Anitta e o MC Daniel parece estar muito além de ser apenas amizade. Na quinta-feira, 15, os artistas foram vistos em clima de romance no estacionamento de um shopping da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No momento registrado por um paparazzi, Daniel está no carro quando Anitta vai ao seu encontro e lhe dá um selinho pela janela do veículo. Horas antes, ambos haviam participado da pré-estreia exclusiva para convidados de “Bob Marley: One Love”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na mesma noite, MC Daniel compartilhou uma foto com Anitta no Story do Instagram. Conhecido pelos hits do funk “Dentro da Hilux”, “Ritmista 1.0” e “Revoada”, Daniel chegou a participar de um dos “Ensaios da Anitta” e foi convidado para o bloco da artista durante o Carnaval 2024.