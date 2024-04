Altemar Dutra Jr. se apresenta este fim de semana em Fortaleza

Altemar Dutra Jr apresenta o show "O Melhor de Mim" em Fortaleza Crédito: Marcelo Macaue/Divulgação

O cantor e compositor Altemar Dutra Jr. realiza neste fim de semana dois shows em Fortaleza. Com primeira apresentação marcada para esta sexta-feira, 12, o músico faz um show gratuito no Espigão do Náutico. Já no sábado, 13, o intérprete paulistano sobe ao palco do Salão Nobre do Ideal Clube. Conhecido por reunir em uma única apresentação diversos estilos musicais que vão desde o pop ao samba, na Capital, Altemar traz no repertório canções de Tim Maia, Wando, Marisa Monte, Waldick Soriano, Michael Sullivan e Paulo Massadas, Arnaldo Antunes, Carlos Colla e Djavan.

Além das releituras de grandes sucessos nacionais, o músico também apresenta suas canções que marcaram gerações, como "Sentimental Demais", "Risque", "Contigo Aprendi", "Que Queres Tu de Mim" e "Somos Iguais". "O show conta a história da minha vida em momentos diferentes. Conta um pouco sobre a minha infância, a influência do meu pai e suas preferências musicais: serestas, bolero, samba, depois entro na MPB e canção romântica. E aí entra tudo que eu ouvia na minha juventude: rock e pop. Isto tudo foi se somando, provocando a constante inquietação que sinto desde a adolescência em estar antenado com os acontecimentos musicais, as tendências, os artistas", detalha Altemar.