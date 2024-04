Escola Pública de Artes Visuais é inaugurada em Fortaleza

Neste terça-feira é inaugurada a Escola Pública de Artes Visuais, equipamento da Vila das Artes que tem como objetivo fomentar a arte visual do Estado

Nesta terça-feira, 9, é inaugurada a Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes. O equipamento fica localizado no Complexo Vila das Artes e tem como objetivo proporcionar oportunidades educacionais para interessados, de todas as idades, em artes visuais no Estado.

O evento de inauguração do equipamento acontece no Centro Cultural Casa Barão de Camocim, a partir das 18 horas, e conta com atrações musicais e performances artísticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A inauguração da Escola Pública de Artes Visuais terá a presença de nomes como a artista Camilly Leycker, o DJ Jayro Ikari, o caricaturista Jeremias, a grafiteira Dinha Ribeiro e a cantora e performer Gabi Dorato.