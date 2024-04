Lindsay Lohan estreia filme na Netflix; relembre sua trajetória

Leia também | Lindsay Lohan confirma continuação de ‘Sexta-Feira Muito Louca'

Lindsay Lohan: reviravolta na vida, casamento e o desejo de ser mãe



Em 2014, Lindsay Lohan se mudou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde encontrou uma "sensação de calma" e conseguiu se livrar dos holofotes. "Acho que é porque paparazzi é ilegal aqui", disse à revista Vogue.

Em 2022, com 35 anos, ela se casou com o empresário Bader Shammas em uma cerimônia secreta e no ano passado deu à luz ao pequeno Luai. Seu novo papel como mãe é algo que Lohan “não mudaria por nada”, declarou uma fonte próxima ao site US Magazine e detalhou que ela planeja no futuro ter ainda mais filhos.

Com o afastamento de Hollywood e levando uma vida mais discreta, mudanças que fizeram bem à estrela, Lindsay resolveu voltar à atuação oficialmente com a comédia romântica “Uma Quedinha de Natal”, de 2022.

Desde então, a atriz apareceu em diversos comerciais, programas de TV e uma pequena participação no filme musical de “Meninas Malvadas”, que estreou esse ano.