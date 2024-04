Kate Middleton precisou de tempo para revelar câncer aos filhos

Kate Middleton, a princesa Catherine, anunciou nesta sexta-feira, 22, que está com câncer. A notícia do diagnóstico da doença foi relevada após semanas de rumores sobre o “desaparecimento” de Kate desde o Natal de 2023.

No vídeo publicado nas redes sociais do perfil oficial do príncipe e da princesa de Gales, Kate explica que um dos motivos para o atraso da revelação do diagnóstico de câncer ao público foi a necessidade de contar “de forma apropriada” para os filhos do casal.