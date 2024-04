Inspirado em Paulo Diógenes, filme estreia em maio nos cinemas

Com um personagem inspirada na Raimudinha de Paulo Diógenes, "A Filha do Palhaço", de Pedro Diógenes, chega aos cinemas brasileiros no dia 2 de maio

Com inspiração na personagem Raimundinha, do humorista Paulo Diógenes, o filme “A Filha do Palhaço” estreia nos cinemas brasileiros no dia 2 de maio. O longa é dirigido por Pedro Diógenes e traz como protagonistas Demick Lopes e Lis Sutter, ao lado de outros nomes como Jesuíta Barbosa, Jupyra Carvalho e Ana Luiza Rios.

A narrativa acompanha Joana (Lis Sutter), uma adolescente de 14 anos que vai passar uma semana com o pai, Renato (Demick Lopes), um humorista que se apresenta como a personagem Silvanelly em estabelecimentos como bares e churrasqueiras em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM| Paulo Diógenes: quem divide a fronteira entre ator e personagem?