Dia da Cachaça: curiosidades da bebida típica do Brasil; veja

Cachaça, pinga, aguardente, birita… a bebida alcoólica popular no Brasil tem um dia dedica a ela. A data de 13 de setembro, como o Dia da Cachaça, foi instituída pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) em junho de 2009. A data marca o dia em que, em 1661, a rainha Luísa de Gusmão liberou a produção e a comercialização da bebida no Brasil.



Com a associação ligada à história do nosso país, a desde a colonização portuguesa, em 2009 a cachaça se tornou um bem cultural e histórico brasileiro. Cachaça: origem do nome Do dicionário - aguardente brasileira obtida da borra do melaço ou do próprio melaço da cana-de-açúcar, e destilada após fermentação alcoólica - a origem do nome se dá pelo termo "Cachaza". O termo é usado para se referir à borra de um vinho de qualidade inferior que era consumido no sudoeste da Europa. Cachaça: definição de cachaça Segundo o Ibrac, a definição seria que Cachaça é a denominação típica da aguardente de cana produzida no Brasil. A cachaça deve ter como matéria-prima exclusiva a fermentação do caldo da cana-de-açúcar, com teor alcoólico de 38% a 48%.

Cachaça: cultura popular nordestina Popular em cada estado do Nordeste, segundo o Ibrac, no país há cerca de 40 mil produtores de cachaça e 30% destes estão localizados no Nordeste. Ela está presente tanto na culinária quanto na cultura. Sua variação de aromas, sabores e cores, se dá muito pela variedade de produtores. De Luiz Gonzaga até Wesley Safadão, artistas nordestinos sempre reverenciavam a bebida em suas obras, estando presente em diversos festivais durante toda a região.

Cachaça: o exemplar mais caro do mundo

Conhecida popularmente por seu preço atrativo, internacionalmente a cachaça pode ser encontrada por valores elevados. A marca Velho Barreiro, bastante popular no país, lançou sua versão Platinium. O produto vem engarrafado com uma armação feita com 550 gramas de ouro rosé e cravejada com 209 pedras brilhantes, além disso, possui um diamante de 0,6 quilate na garrafa, desenhado no próprio recipiente.