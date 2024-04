Morre Barbara Rush, estrela de ficções científicas, aos 97 anos

Barbara Rush, conhecida por seus papéis em filmes de ficção científica, morreu aos 97 anos neste domingo, 31. A informação foi confirmada pela jornalista Claudia Cowan, filha da atriz, ao canal Fox News, declarando que sua “maravilhosa mãe faleceu pacificamente”.

Nascida no dia 4 de janeiro de 1927, em Denver, Estados Unidos, Barbara Rush foi criada em Los Angeles. Estudou na Universidade da Califórnia antes de começar sua carreira no cinema.

Assinou contrato com a Paramount Pictures e teve seu primeiro papel no filme “O Fim do Mundo”, vencedor do Oscar de efeito especial. Seu segundo longa foi no mesmo gênero, intitulado “Veio do Espaço”.