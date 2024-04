Em novo curta, Miles Morales enfrenta crise de pânico e ansiedade

Em novo curta-metragem lançado pela Sony, Miles Morales enfrenta crise de pânico e ansiedade; a trama está no youtube

A narrativa também mostra o desafio que é para o adolescente afro-latino equilibrar a vida de super-herói com a rotina de estudante.

Em novo curta-metragem, Miles Morales, o Homem-Aranha, passa por crise de ansiedade e ataque de pânico . O novo vídeo foi lançado pela Sony nesta quarta-feira, 27, no Youtube.

Assista o novo curta do Homem-Aranha:

Homem-Aranha além do Aranhaverso

O curta-metragem passa entre os acontecimentos do primeiro filme “Homem-Aranha no Aranhaverso” (2018) e o segundo “Homem-Aranha através do Aranhaverso” (2023).