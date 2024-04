Morre cantor Magno, do hit 'Amor amor', aos 69 anos; saiba mais

O cantor Magno, conhecido pelo hit “Amor amor”, gravado nos anos 1980, morreu neste sábado, 30, no Hospital Geral de Fortaleza. Ele, que tinha 69 anos, estava internado após ter sofrido um AVC.



Nascido no Rio Grande do Norte, Magno fez sucesso no Pará. Conforme ele mesmo sempre falava, a música “Amor amor” foi composta com a ajuda de Rômulo Maiorana, fundador do grupo de comunicação Liberal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Magno teve uma carreira de 40 anos, com muitas músicas lançadas no ritmo do brega.