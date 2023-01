Cinema: Mostra Tiradentes anuncia o cearense A filha do Palhaço

Evento mineiro acolhe exibição de mais uma produção cearense, "A Filha do Palhaço", além de estrear Fórum Tiradentes, espaço de debate do setor audiovisual

A 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes anunciou a programação completa do evento, que ocorre entre os dias 20 e 28 de janeiro. No total, 134 filmes vindos de 18 estados serão exibidos, incluindo 10 cearenses. Além do longa e dos oito curtas em competição já anunciados, o filme "A Filha do Palhaço", de Pedro Diógenes, compõe a Mostra Praça no evento mineiro.

Além da programação de filmes, a mostra também irá acolher a primeira edição do Fórum de Tiradentes - Encontros pelo Audiovisual Brasileiro. O espaço de debates reunirá mais de 50 profissionais do audiovisual brasileiro para traçarem diagnósticos do setor e pensarem demandas novas a serem encaminhadas para o novo governo federal.

Foram anunciados, ainda, os longas da mostra Olhos Livres, que preza no recorte curatorial diversidade de formas e conceitos cinematográficos. Com curadoria de Francis Vogner dos Reis, Lila Foster e Camila Vieira, ela é composta por seis filmes: "A Alegria é a Prova dos Nove", de Helena Ignez (SP); “O Canto das Amapolas”, de Paula Gaitán (SP); “Cambaúba”, de Cris Ventura (GO), “Alegorias”, de Leonel Costa (SP); “O Cangaceiro da Moviola”, de Luís Rocha Melo (MG/RJ); e “Terruá Pará”, de Jorane Castro (PA).



Entre as obras anteriormente divulgadas, está o longa "A Vida São Dois Dias" (CE/RJ), dirigido pelo cearense Leonardo Mouramateus. Nos curtas, os filmes do Ceará selecionados são "Lalabis", de Noá Bonoba; "KENZO ou o triunfo da auto-desintegração", de Pedrokas; "Quinze Primaveras", de Leão Neto, na Mostra Praça; "Do Tanto de Telha no Mundo", de Bruno Brasileiro, e "Soberane", de Wara, na Mostra Panorama; "Barra Nova", de Diego Maia, na Mostrinha; e "As lavadeiras do Rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução", de kulumym-açu, e "Mecanismo", de Isaac Morais, Gabriel Lima e Maria Beatriz, na Mostra Formação.

