Edital Ceará Junino para Quadrilhas Juninas abre inscriçõe

Estão abertas as inscrições para o Edital Ceará Junino para as quadrilhas; o certame selecionará 143 projetos divididos em quatro categorias; saiba valores

Estão abertas as inscrições para o 24º Edital Ceará Junino para Quadrilhas Juninas, que selecionará 143 projetos da dança tradicional. As inscrições para o processo seletivo acontecem de forma on-line e vão até o dia 9 de abril.

Este ano, o valor disponibilizado pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) para atender o programa será de R$ 3.079.500,00. A quantia será dividida entre as quatro categorias, sendo a maior parte do valor voltado para as quadrilhas adultas — R$ 22.500 para cada um dos 100 projetos escolhidos, totalizando R$ 2.250.000.

Na categoria destinada às quadrilhas infantis, 18 grupos serão escolhidos e cada um receberá R$ 21 mil. Para as culturas camponesas, cada um dos 10 selecionados receberá R$ 18.900, e para as quadrilhas da diversidade, o valor repassado aos projetos — 15 no total — será de R$ 14.700 (cada).