Johnny Depp é encontrado inconsciente e banda do ator cancela shows

O ator Johnny Depp estava em turnê pela Europa com a banda na qual é guitarrista e foi encontrado inconsciente no quarto de hotel que estava, ocasionando cancelamento de show

O ator Johnny Depp foi encontrado inconsciente no quarto de hotel que estava hospedado em Budapeste, segundo informações do The Daily News Hungary. A banda que o cantor integra, The Hollywood Vampires, precisou cancelar dois shows da turnê que faziam pela a Europa.

De acordo com o site, Depp precisou ser atendido por uma equipe médica. Antes do ocorrido, ele havia sido visto bebendo na cidade e aparentava estar indisposto. Ainda segundo informações, ele não tinha comparecido à passagem de som da banda.

O show que aconteceria no dia 18 em Budapeste teve seu cancelamento anunciado no site da banda em cima da hora por “circunstâncias imprevistas”. O grupo também cancelou a apresentação que aconteceria no dia 20 na Eslováquia, afirmando estarem chateados com os ocorridos, mas que esperavam poder retornar assim que tivessem horários disponíveis

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na nota a banda também garante que o cancelamento não está relacionado, com o que aconteceu em Budapeste e garantem: “Todos os membros da banda estão seguros e saudáveis”.

Johnny Depp é guitarrista na banda. O show que estava marcado para acontecer no sábado, 22, na Polônia aconteceu normalmente. O grupo ainda fará shows no dia 28, 29 e 30 de julho nos Estados Unidos.

Leia Mais Johnny Depp não volta ao 'Piratas do Caribe' por mágoa, diz jornal

Timothée Chalamet será Willy Wonka em novo filme; assista o trailer

O legado de Bruce Lee, 50 anos depois



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas.