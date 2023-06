Johnny Depp não volta ao 'Piratas do Caribe' por mágoa, diz jornal

De acordo com o jornal Daily Mail, Johnny Depp está magoado com a Disney e não voltará para o sexto filme de "Piratas do Caribe"

O ator Johnny Depp recusou a proposta de voltar para mais um filme da franquia “Piratas do Caribe”, lançada em 2003 e considerada um dos principais trabalhos do artista. A informação foi revelada por um amigo do astro ao jornal britânico Daily Mail. Segundo a fonte, Johnny está magoado com a Disney por seu afastamento do personagem Jack Sparrow em meio às acusações de violência doméstica feitas pela sua ex-esposa em 2016, a atriz Amber Heard.

“Eles o largaram pelo caminho quando a Amber inventou todas aquelas mentiras”, disse o contato do Daily Mail sobre o ressentimento de Depp com a Disney. “Ele diz que não está mais interessado em reproduzir as palavras de outras pessoas”.

A fonte completou afirmando que o interesse de Depp está em explorar a si mesmo, através da arte e da música. “Ele não tem mais nenhum interesse em Hollywood”, disse.

Início dos boatos

A possibilidade de um retorno do ator para um sexto filme da franquia “Piratas do Caribe” passou a ser mencionada na semana passada, quando o presidente da Disney Studios Motion Picture Production, o empresário Sean Bailey, disse ao jornal New York Times que a projeto está em desenvolvimento pela empresa.

"Achamos que temos uma história realmente boa e empolgante que honra os filmes que vieram antes; mas também tem algo novo a dizer”, disse o produtor.

Ao ser questionado sobre a possível volta de Depp, Bailey pareceu indicar que as portas do estúdio estão abertas para o ator: "Descomprometidos nesse ponto", ele resumiu.

