Paixão de Cristo: veja programação na Capital e interior do Ceará

Com a chegada da Semana Santa, os espetáculos que retratam a vida e a morte de Jesus Cristo se tornam cada vez mais frequentes. As montagens, comuns Brasil afora, buscam não apenas contar a trajetória do filho de Deus, mas passar mensagens como generosidade e amor ao próximo, presentes nos ensinamentos da Bíblia, o livro cristão. O grupo Avia de Teatro, por exemplo, traz essa narrativa com uma provocação ao público: e se Jesus fosse um morador de rua? Com essa indagação, há sete anos o coletivo monta essa narrativa, buscando atrair mais atenção para pessoas de vulnerabilidade social a partir da ocupação de espaços públicos de Fortaleza. "A importância de estar nos lugares públicos é muito grande e desafiante, porque esses lugares precisam entender que a cultura tem que ser acessível a todos", pontua Neide Oliveira, diretora e produtora da peça. "O projeto leva o espetáculo para o meio da rua e diz 'É para vocês'. O acesso à cultura também é um agente transformador social", completa.

Também atriz, Neide conta que este ano, a montagem foi levada a uma casa de apoio que acolhe essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas — locais que oferecem refeições e local para um breve descanso antes de voltarem para o meio urbano. "Foi muito tocante. Finalmente conseguimos apresentar para um público que quase 100% se relaciona com o tema", explica. "Eles não imaginavam que Jesus da peça seria alguém como eles", continua, acrescentando que após o término da apresentação, o público se mostrou "grato por saber que alguém estava lembrando deles".

No José Walter, Paixão de Cristo é encenada por atores jovens Outro espetáculo que marca a agenda de produções sobre a história de Cristo é o "Gólgota", do grupo Populart. Há 31 anos, ele traz para a cena os jovens do bairro José Walter, este ano pela primeira vez sob a direção de Kevyn Costa. Apesar de ser uma história já presente no imaginário popular, o diretor conta que se debruçou em estudos históricos que estavam ligados ao tema, buscando trazer elementos narrativos que o "público se emocionasse com o resultado final". "A história de Cristo nos é contada todos os dias, mas o espetáculo vem trazer uma visão teatral. E levar isso a sociedade e principalmente a comunidade do José Walter, que é de onde o grupo tem sua origem, é uma sensação incrível", define. E para o público, o grupo pretende levar uma mensagem que considera ser algo que se "está precisando atualmente": amor. "Não somente o amor no sentido romântico da palavra que já está enraizado no imaginário do povo, mas o amor em si", explica.

"Afinal, Cristo quando veio a terra, veio falar sobre o amor, então porque nós não falamos desse amor que ele veio nos ensinar", finaliza.