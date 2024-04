A 25ª Paixão de Cristo do Eusébio vai acontecer nos dias 28 e 29 de março. O evento, que já se tornou tradição na cidade metropolitana, conta com o tema “O Ato dos Apóstolos” e é gratuito .

A Páscoa está chegando e com ela acontecem espetáculos narrando a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo em várias cidades do Ceará.

O evento Paixão de Cristo vai acontecer na Arena Eusebelém e a estrutura vai disponibilizar uma sala adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com adequação do som.

Paixão de Cristo no Eusébio: que horas começa e onde vai ser

Tema: Ato dos Apóstolos



Dias: 28 e 29/03 - quinta e sexta-feira



Horário: a partir das 18h - portões serão abertos a partir das 16h



Local: Arena Eusebelém - Av. Eusébio de Queiroz, 4600, Centro – Eusébio/CE



Espetáculo gratuito

