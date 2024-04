Paixão de Cristo em Fortaleza: que horas começa e onde vai ser

A tradicional encenação da Paixão de Cristo realizada pelo Grupo Juvenil Sagrada Família retorna este ano para mais uma apresentação. O espetáculo, que narra os últimos momentos da vida de Jesus, sairá da Matriz Nossa Senhora de Lourdes e percorrerá as principais ruas do bairro Ellery.

Onde: dia 28 no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro); dia 30 no Anfiteatro Beira Mar (av. Beira Mar, 3620 - Meireles)

Apresentada pelo grupo Avia de Teatro, o espetáculo Às Margens traz uma visão diferente para o espetáculo da Paixão de Cristo: e se Jesus fosse um morador de rua? É com essa perspectiva que a montagem ocupa importantes espaços públicos de Fortaleza com essa mensagem.

Gólgota: encenação da Paixão de Cristo

Trazendo jovens do bairro José Walter para a cena, o espetáculo Gólgota do grupo Populart volta para sua tradicional apresentação gratuita no Campo do Onélio Porto. Além de Fortaleza, a montagem também passará pelo Pecém.

Quando: dia 28, às 19 horas, no Pecém; dias 29 e 30, às 20 horas, em Fortaleza

Onde: Pecém - Praça do Pecém (rua Prof.ᵃ Santa Dantas, próximo à praia - Pecém, São Gonçalo do Amarante) ; Fortaleza - Campo do Onélio Porto (Av. E, 471 - Pref. José Walter, Fortaleza)

Preço: Gratuito

Com informações de Beatriz Teixeira