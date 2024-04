Academia Cearense de Teatro toma posse nesta quarta-feira, 27

Com Antônio Marcelo na presidência, Academia Cearense de Teatro inicia atividades nesta quarta-feira, 27

A Academia Cearense de Teatro é oficialmente fundada nesta quarta-feira, 27, Dia Mundial do Teatro. Com 51 membros já declarados, a instituição está ainda aberta para novos membros e pessoas associadas.

À exemplo da Academia Cearense de Letras, que se consagra como a instituição literária mais antiga do Brasil, artistas de teatro do Estado se juntaram para fundar um espaço para discutir a 5ª arte.

“Estamos iniciando a nossa posse com 51 membros. Geralmente as academias têm 40 membros, mas nós estamos fazendo uma academia mais moderna. O nosso objetivo é agregar, somar e, quanto mais pessoas a gente tiver na academia para poder preservar o histórico do nosso teatro, melhor”, declara Antônio Marcelo, presidente da Academia.