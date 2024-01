Namoro de 7 anos de Alice Braga e Bianca Comparato chega ao fim

Namoro discreto de 7 anos entre as atrizes Alice Braga e Bianca Comparato chega ao fim, afirma site

O namoro de sete anos entre as atrizes Alice Braga e Bianca Comparato chegou ao fim. A notícia foi divulgada por amigos próximos do ex-casal ao site Extra.

As duas estariam separadas há cerca de um mês, de acordo com a publicação. O término teria sido amigável, e a iniciativa foi de Alice Braga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As duas viveram um relacionamento a distância, já que Alice mora nos Estados Unidos e Bianca no Brasil. A sobrinha de Sônia Braga aproveitava o intervalo entre as filmagens para passar temporadas na casa da ex-namorada.