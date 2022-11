Ellen Pompeo se despede de Grey’s Anatomy: "Para sempre grata"

A atriz Ellen Pompeo se despediu nesta quinta-feira, 17, de Grey's Anatomy, série que a fez famosa. Pompeo interpreta a protagonista, Meredith Grey. “Sou eternamente grata pelo amor e pelo apoio de vocês, e por Meredith Grey e as 19 temporadas da série”, escreveu ela no Instagram, afirmando que deve voltar "para visitas".

Pompeo brincou com as várias saídas do elenco ao longo desses anos. “Essa não é a primeira vez de vocês nessa montanha russa. Vocês sabem que o show deve continuar e eu, com certeza, voltarei para visitar”, disse ela.

Meredith não vai morrer na série. A personagem deve aceitar um emprego em outra cidade, deixando aberta a possibilidade de retorno para participações especiais quando ela quiser.

"Grey's Anatomy" foi lançada em 2005, criada pela roteirista e produtora Shonda Rhimes. O sucesso de audiência acompanha a história de médicos em um hospital de Seattle, nos EUA, com direito a muito romance.

Até entrar na série, Pompeo teve uma carreira curta e sem muita expressão. Em "Grey's Anatomy", a atriz também se tornou produtora executiva e estava mais envolvida. Agora, ela já assinou um contrato com a empresa de streaming Hulu e deve estrelar e produzir uma nova série.

"Grey's anatomy" está na 19ª temporada, que já tem uma participação mais reduzida da atriz.

