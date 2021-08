Sandra Oh diz que sucesso em Grey's Anatomy foi traumático

Lançada em 2005, "Grey's Anatomy" já conta com 17 temporadas. A série mostra a rotina de um grupo de médicos em um Hospital de Seattle, nos Estados Unidos. Sandra Oh interpreta Cristina Yang na trama, a melhor amiga de Meredith Grey, protagonista do seriado, interpretada por Ellen Pompeo. Apesar do sucesso da produção, Sandra revela que a experiência foi traumática. A atriz permaneceu na série até 2014.

"Quando alguém perde o anonimato, tem que construir habilidades para ainda tentar ser real. Passei de não ser capaz de sair, me esconder em restaurantes, para então conseguir gerenciar a atenção, as expectativas alheias, sem perder o senso de identidade", explicou em entrevista ao Sunday Today With Willie Geist.

Sandra disse que investiu em sua saúde mental para se manter equilibrada. "Tenho um bom terapeuta", comentou. "Não estou brincando, isso é muito, muito importante". Ela acrescentou que aprender a dizer "não" foi essencial para estabelecer limites em sua vida profissional.

Após a saída da série, Sandra participou de "Killing Eve" e "The Chair", mas afirma não ter interesse em voltar para "Grey's Anatomy". "De certa forma, você faz seu trabalho como uma bolha e a deixa ir. Saí daquele show, meu Deus, quase sete anos atrás. Então, em minha mente, acabou. Mas para muitas pessoas, ainda está muito vivo. E, embora eu entenda e ame isso, segui em frente", afirmou.

