Artistas cearenses denunciam atraso em pagamento de cachê do Carnaval

Artistas cearenses que se apresentaram no Ciclo Carnavalesco 2024 em Fortaleza relataram atrasos no pagamento dos cachês Crédito: Samuel Setubal

Mais de um mês se passou desde que Baby do Brasil subiu ao palco montado na Praia de Iracema para o Carnaval em Fortaleza. Em 13 de fevereiro, a artista foi a principal atração da conclusão do Ciclo Carnavalesco na Capital, marcado por apresentações de grandes nomes da música nacional, como Diogo Nogueira, Olodum, Maria Rita e Roberta Sá. É possível dizer também, entretanto, que este ciclo também tem sido marcado por pendências de pagamento de cachês de atrações que se apresentaram em Fortaleza. É o que afirmam artistas cearenses como o cantor Caio Castelo e a drag queen Mulher Barbada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seus perfis no Instagram, cobraram da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) a quitação dos valores acordados para apresentações no período carnavalesco e indicaram atrasos de mais de um mês.

Mulher Barbada publicou um vídeo na quinta-feira, 21, no qual afirmou que a Páscoa estava chegando e ainda não havia recebido “um centavo” do cachê. Caio Castelo, por sua vez, questionou em 12 de março se artistas como Diogo Nogueira e Baby do Brasil estariam esperando até hoje a “Secultfor pagar o cachê dos shows no Carnaval”. Tanto Caio Castelo quanto Mulher Barbada se apresentaram com o Bloco Mambembe no Pré-Carnaval e no Carnaval 2024. Segundo Castelo, foram quatro participações em polos como Mercado dos Pinhões, Praça da Gentilândia e Aterro da Praia de Iracema, sendo a última apresentação em 13 de fevereiro. Carnaval 2024: Artistas fazem balanço e apontam demandas para próximos anos



Procurada pelo O POVO, a Secultfor afirmou que realizou o pagamento da maioria dos artistas e as pendências seriam concluídas nesta sexta-feira, 22. Pagamento de cachês do Carnaval têm mais de um mês de atraso De acordo com Luana Caiube, produtora do Bloco Mambembe, o prazo previsto para pagamento era de até 30 dias após a apresentação e cachês de menor valor haviam sido pagos a outros artistas da programação. Entretanto, até a manhã desta sexta-feira, 22, o valor do cachê do Bloco não havia sido transferido - nem mesmo o relativo ao Pré-Carnaval. Assim, a espera foi maior do que a prevista. Em entrevista ao Vida&Arte na manhã desta sexta-feira, 22, Luana afirmou que chegou a receber a informação de que o pagamento só seria liberado em 10 de abril - isso depois de prazos terem sido adiados em comunicações feitas com a Secultfor. A pasta alegou, segundo a produtora, que estava tendo problemas com a liberação da verba por parte da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) devido a um limite de transferência por dia. O posicionamento, porém, mudou na tarde desta sexta, quando Luana foi informada de que os valores estavam agendados para serem transferidos ainda hoje. Mesmo assim, o desgaste é visível: “A sensação é de frustração com o processo inteiro, desde a formatação da programação até a forma de tratamento quando comparada com a dos artistas nacionais”. Relembre | "Quem faz o Carnaval de uma cidade não é a Prefeitura, são os artistas"



Diferença do tratamento entre artistas locais e nacionais no Carnaval de Fortaleza A aparente diferença de tratamento dada a artistas cearenses em relação a artistas nacionais não se manifesta apenas nos valores dos cachês ou nas datas dos pagamentos deles. Segundo Caio Castelo, a questão se alastra para outras situações. O músico relata que em 2023 e em 2024 a produção do bloco “precisou discutir e bater o pé” para permanecer em seu camarim, pois a Secultfor teria solicitado que ele fosse liberado logo após o show “para que a ‘atração nacional’ pudesse usar dois”. “O que acho o mais grave de tudo é essa postura subserviente que a Prefeitura quer impôr a nós, que eles chamam de ‘atrações locais’. Enquanto nós estamos aqui arrancando os cabelos pra pagar nossas contas e tendo que fazer barulho pra fazer a Secultfor pagar o que nos deve, todos os artistas que vieram de fora já receberam, obviamente. A mensagem que isso passa é simples: pros de fora, tudo. Pros de casa, nada”, pontua.