Zeca Pagodinho anuncia show comemorativo em Fortaleza em setembro

O cantor Zeca Pagodinho trará para Fortaleza no mês de setembro a turnê que comemora seus 40 anos de carreira

Zeca Pagodinho fará um show em Fortaleza no dia 28 de setembro deste ano. A apresentação acontecerá no Iguatemi Hall, espaço para shows localizado no shopping Iguatemi Bosque.

O show faz parte da programação da turnê que comemora os 40 anos de carreira e os 65 anos de vida do cantor e compositor brasileiro. A agenda de apresentações está prevista para passar por várias cidades do País ao longo do ano.

