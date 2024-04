Ingressos para show de Simone em Fortaleza estão à venda

Cantora Simone faz show da turnê "Tô Voltando" em Fortaleza no mês de abril. Ingressos estão à venda com preços a partir de R$ 140

No repertório, canções compostas por grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento e Chico Buarque, além de sucessos dos 50 anos de carreira de Simone , como “Encontros e Despedidas”, “O Que Será (À Flor da Terra)” e “Começar de Novo”.

A cantora Simone se apresenta em Fortaleza no próximo dia 20 de abril , um sábado. Marcado para ser realizado no Iguatemi Hall , nova casa de eventos da Capital, o show da artista faz parte da turnê “Tô Voltando”.

Os ingressos para o show de Simone em Fortaleza estão à venda no site Bilheteria Virtual e na loja Levi’s, localizada no piso L1 do shopping Iguatemi Bosque. Os valores de inteira estão de R$ 140 a R$ 250.

Simone em Fortaleza - turnê “To Voltando”