Zeca Pagodinho deseja feliz ano novo em banheira com sais

Cantor perguntou aos fãs o que eles estavam fazendo para iniciar o ano de 2024 com sorte

O cantor Zeca Pagodinho compartilhou como está se preparando para a chegada de 2024: com um banho de sais. Em suas redes sociais, o sambista apareceu bem humorado, dentro de uma banheira e coberto de espuma: "Xô, urucubaca!”, escreveu Zeca na postagem.

"Tchau, gente. Estou me preparando para quando o ano novo chegar. Estou tomando um banho de sais. Feliz ano novo para vocês", disse o músico, enquanto se esfregava com a ajuda de uma escova no banho.

"Xô, urucubaca! Zeca Pagodinho já tomou seu banho de sais para receber 2024 com as melhores energias!. E você? Já fez seu ritual de ano novo? Conta pra gente!. Que 2024 seja o ano da sorte de todo mundo!", completou na postagem.

Nos comentários da postagem, seguidores se divertiram com a cena e também desejaram ao artista um feliz ano novo. “Num tira nem o relógio?”, observou um dos fãs, também em brincadeira. “O que é que tem nesse banho pra gente ficar maravilhoso que nem o Zeca?”, comentou outro.