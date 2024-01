Nattan cancela shows em camarotes do Carnaval de Salvador

O cantor Nattan cancelou dois shows em camarotes do Carnaval de Salvador deste ano devido a "recomendações médicas". Os cancelamentos foram anunciados pelos perfis do Camarote Club e do Camarote Villa Salvador no Instagram. A decisão segue o posicionamento do artista de fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde.

Nattan se apresentaria no Camarote Club em 9 de fevereiro e no Camarote Villa Salvador em 13 de fevereiro. O Villa Salvador informou que o artista comunicou que “necessita desse afastamento e cancelou todas as suas apresentações por tempo indeterminado”. O Club também destacou a necessidade do cantor de se afastar dos palcos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

| Leia também | Nattan recebe orações em casa após anúncio de pausa na carreira