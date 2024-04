Ator de 'Round 6' é condenado por assédio sexual na Coreia do Sul

O ator sul-coreano Oh Yeong-su, de 79 anos, conhecido pela série “Round 6” foi condenado por má conduta sexual e recebeu oito meses de pena, que cumprirá com “medidas alternativas” fora da prisão.

De acordo com o The New York Times, a condenação aconteceu nesta sexta-feira, 15, e é relativa a um caso de “toque inapropriado” do ator em uma atriz. Segundo o portal, ele teria abraçado, segurado a mão e beijado-a na bochecha sem consentimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

RELACIONADO | Round 6 - O Desafio: veja curiosidades do novo reality da Netflix