Tarja Turunen e Marko Hietala tocam em Fortaleza neste sábado, 16

Tarja Turunen e Marko Hietala se reencontram para único show em Fortaleza Crédito: Eva Cuenca/ Divulgação

O que parecia ser impossível está finalmente acontecendo! Tarja Turunen e Marko Hietala, músicos que se consagraram na banda finlandesa de metal sinfônico Nightwish, estão de passagem pelo Brasil com a turnê "Living The Dream". Fortaleza recebe a dupla neste sábado, 16, no Complexo do Armazém, a partir das 20 horas. Os ingressos estão próximos de esgotar mas ainda podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital a partir de R$ 259. Para os fãs, a reunião possui um significado especial. Marko e Tarja não tocam juntos desde 2005, quando Tarja resolveu sair do Nightwish, banda que ajudou a fundar e a consagrou como o maior nome do metal sinfônico mundial. Marko ainda ficou na banda por mais de uma década, e acompanhou a chegada da segunda vocalista, Anette Olzon, e de Floor Jansen, no Nightwish até hoje. Em janeiro de 2021, Marko surpreendeu os fãs ao anunciar que estava se retirando também para se tratar da depressão e por conta do descontentamento com a indústria fonográfica.