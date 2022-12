Kanye West elogia Hitler e diz que não vê nazistas como maus

O rapper Kanye West disse que enxerga coisas boas no líder nazista Adolf Hitler. A declaração ocorreu durante participação no programa Infowars, do apresentador Alex Jones, famoso por espalhar ideais de extrema-direita.

"Bem, eu vejo coisas boas no Hitler também. Eu amo todos, e judeus não vão me dizer que posso amá-los, e amar os contratos que eles me propõem e o que estão fazendo com a pornografia”, cutucou, fazendo referência às marcas que deixaram de o patrocinar.

Com a declaração, o apresentador Alex Jonas retrucou afirmando "não gostar de nazistas" e defendeu “muitos judeus são pessoas boas”. Apesar da colocação, ele acredita que existe uma "máfia judaica" nos Estados Unidos - embora não tenha apresente nenhuma prova para a acusação.

“Mas sobre esse cara, que inventou rodovias e inventou o microfone que eu uso como músico, você não pode falar nada de bom. Eu cansei disso. Eu cansei dessas categorizações. Todo ser humano tem algo de valor para trazer à mesa, especialmente Hitler”, justificou Kanye. “Eu não gosto da palavra ‘mau’ ao lado dos nazistas. Eu amo os judeus, mas também amo os nazistas”, finalizou o rapper.

Hitler criou o microfone? E as rodovias?

As afirmações de Kanye West são falsas. O detentor da patente dos microfones é o engenheiro norte-americano James Edward Maceo West, responsável por desenvolver o microfone elétrico em 1962.

Antes de James, outras versões haviam sido desenvolvidas pelo alemão Emile Berninder (1877), o britânico Alexander Graham Bell e o norte-americano Elisha Gray.

Embora não se tenha uma data precisa para criação das primeiras rodovias, atribui-se a primeira estrada pavimentada, ainda de forma rudimentar, ao Egito, em 2500 AC, para as obras das Grandes Pirâmides.

Nos anos 300 a 200 DC, já com o Império Romano, teve início a construção de rodovias visando estabelecer rotas militares e comerciais.

Kanye West teve seu perfil no Twitter cancelado após publicar um símbolo que unia a suástica nazista e a estrela de Davi, símbolo do judaísmo. A suspensão foi anunciada pelo proprietário da rede social, Elon Musk, por incitação à violência.

“Fiz o melhor que pude. Apesar disso, ele voltou a descumprir nossa regra contra incitação à violência. A conta será suspensa”, justificou Musk. O rapper já tinha sido suspenso pelo mesmo motivo.

Kanye West quer ser candidato à presidência dos EUA

Após ter conquistado somente 70 mil votos nas eleições presidenciais de 2020, Kanye West pensa em voltar a se candidatar ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Para o pleito de 2024, Kanye chegou a convidar o ex-presidente do partido republicano, Donald Trump, para a composição da chapa.

