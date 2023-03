K-Pop: 5 músicas da IU para você conhecer a ‘idol dos idols’

Se você conhece um pouco da cultura pop da Coreia do Sul, provavelmente já deve ter ouvido falar da IU, nome artístico de Lee Ji Eun, uma das artistas sul-coreanas mais aclamadas e queridas no país.

Seja por causa dos ídolos de K-pop a terem como artista favorita - Jungkook e J-Hope, do BTS; Jihyo, Nayeon e Jeongyeon, do TWICE; e o rapper Jay Park entre alguns dos nomes - ou por seus dramas e filmes de sucesso - como “My Mister”, “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo” e “Broker” - a cantora reúne fãs de diversas idades, famosos ou não, desde sua estreia há 14 anos.

Por seu carisma e talento como cantora, compositora e atriz, IU recebeu o título de “Nation's Little Sister”, a "irmãzinha da nação" logo no início de sua carreira, e atualmente é consagrada como a idol dos idols.

Com apenas 29 anos de idade, IU foi a primeira solista feminina a realizar uma apresentação no Estádio Olímpico Jamsil, em Seul, com o show “The Golden Hour: Under the Orange Sun”, ocorrido nos dias 17 e 18 de setembro de 2022.

Lançado no dia 25 de março de 2021, “LILAC” completa neste sábado dois anos de estreia, sendo o quinto e mais recente álbum da carreira de IU. Pensando nisso, o Vida & Arte reuniu 5 músicas da IU para você conhecer um pouco mais da carreira da idol. Confira a lista:

K-Pop: conheça a idol IU

1. Celebrity (2021)

Clique aqui para assistir no Youtube

2. Give you my Heart (2020)

Cliquei aqui para assistir no Youtube

3. Above the Time (2019)

Clique aqui para assistir no Youtube

4. Hold my Hand (2011)

Clique aqui para assistir no Youtube

5. Dear Name (2017)

Clique aqui para assistir no Youtube

