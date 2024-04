Espetáculo musical homenageia mulheres que mudaram o mundo e a arte

Diva Menner incorpora a compositora estadunidense Tina Turner, no espetáculo "Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo". Crédito: Divulgação/Elas Brilham

Homenageando grandes nomes de artistas mulheres nacionais e internacionais, o espetáculo "Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo", chega a Fortaleza este mês com apresentações no Theatro Via Sul. Entre os dias 15, 16, 17, 22, 23 e 24, (sextas-feiras, sábados e domingos) a peça musical homenageia ícones femininos marcantes na história da música mundial, apresentando suas obras clássicas e trajetórias de vida. A cantora, atriz e intérprete Diva Menner, em entrevista ao Vida & Arte, compartilhou informações sobre o espetáculo que chega na cidade alencarina e sobre sua vida e referências como artista, fora dos palcos.

Diva, reconhecida por ter sido a primeira mulher trans a compor o elenco de participantes do reality show “The Voice”, da TV Globo, também é uma das idealizadoras do espetáculo “Elas Brilham”, estando presente desde a formação inicial da peça. Diva Menner presta homenagem à Tina Turner No espetáculo musical, Diva interpreta a cantora e compositora norte-americana Tina Turner, autora de sucessos como “What 's love got to do with it”, “The Best”, “Proud Mary”, entre outros. A ex-participante do The Voice também explica que Tina Turner foi uma de suas primeiras influências quando criança, tanto pelas suas composições quanto por sua personalidade excêntrica.

"É muito gratificante para mim enaltecer essas mulheres e participar desse espetáculo, principalmente porque eu estou homenageando uma das divas que eu cresci ouvindo, que é a Tina Turner", afirma a artista. E acrescenta: "Estar contando a história dessas grandes mulheres é muito importante, porque não contamos só as desgraças, as coisas ruins, a gente conta as vitórias de mulheres lutadoras, grandes artistas, grandes ativistas na política e na música". Espetáculo "Elas Brilham" homenageia vida, luta e trajetória de mulheres artistas Além de homenagear a obra de mulheres que conquistaram a indústria musical, Diva enfatiza a importância do espetáculo em ser um portal no qual mulheres pretas e trans podem compartilhar suas histórias de lutas e vitórias. “É uma honra muito grande participar desse projeto, principalmente nessa época, nesse Brasil que mais mata mulheres trans no mundo inteiro e que não nos dão oportunidades. Oportunidade de estar num palco com seis atrizes mulheres que, assim como eu, também tem as mesmas vivências enquanto mulheres pretas", reforça. Em depoimento, Diva Menner faz uma relação entre a história de mulheres pretas periféricas brasileiras e a trajetória de vida da artista que homenageia no espetáculo, Tina Turner. “No início da carreira, ela (Tina) sofreu as mesmas coisas, né? De ser limitada por ser uma mulher preta, de ter apanhado do marido, ter sido humilhada várias vezes, foi roubada pelo próprio marido e, no fim, ela venceu. Ela conseguiu ultrapassar esses obstáculos e venceu", relembra.