Tina Turner e Ike Turner: casamento marcado por polêmicas e brigas

Uma das vozes mais icônicas da música internacional, Tina Turner faleceu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos de idade. Considerada a “Rainha do Rock’n’Roll”, Tina iniciou a carreira no início da década de 1950, juntamente com seu então marido Ike Turner.

Ainda usando seu nome de batismo, Anna Mae Bullock, a artista cantou em casa de shows nos Estados Unidos, quando conheceu a banda The Kings of Rhythm, liderada por Ike Turner. Logo iniciaram um relacionamento e a cantora adotou o sobrenome “Turner”, dando início a uma reviravolta em sua carreira e vida pessoal.

Na época, Tina e Ike lançaram sucessos como "It's Gonna Work Out Fine", "River Deep - Mountain High", "Proud Mary" e "Nutbush City Limits", e dominaram o cenário musical nas décadas de 1960 e 1970.

Com o músico, a artista nascida em Tennessee, nos Estados Unidos, criou quatro filhos: sendo Craig filho de Tina com o saxofonista Raymond Hill; Ronnie, filho da artista com Ike; e Michael e Ike Jr., filhos de Ike com uma ex-namorada.

Tina Turner e Ike Turner: casamento conturbado

O casamento de Tina e Ike foi marcado por diversas polêmicas, desde brigas a escândalos. Em meados de 1960, Tina disse a Ike que queria terminar a relação, mas o músico reagiu negativamente agredindo a cantora na cabeça.

Essa foi a primeira de muitas vezes em que Ike agrediu Tina Turner. Em diversos momentos, a cantora apareceu em público com machucados e roxos. Na autobiografia “Eu, Tina: A História de Minha Vida”, lançada em 1986, a artista compartilhou que Ike era abusivo durante todo o casamento, levando-a a uma tentativa de suicídio por overdose de remédio no ano de 1968.

Em julho de 1976, Tina pediu o divórcio de Ike Turner que só foi encerrado dois anos depois. Tina Turner conseguiu os direitos ao royalties de compositora das músicas que havia escrito e abriu mão de todo o patrimônio para poder manter seu nome artístico.



